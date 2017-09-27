Основное дело «Роснефти» и АФК «Система» передано в суд в Челябинске

Материалы основного дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» уже направлены в 18-й Арбитражный апелляционный суд в городе Челябинске, сообщила ТАСС пресс-секретарь Арбитражного суда Башкирии Дина Изосимова. Челябинский суд рассмотрит апелляцию АФК на определение Арбитражного суд Башкирии, который взыскал с «Системы» 136,3 млрд рублей в пользу «Роснефти» и «Башнефти».

В апелляции «Система» подробно изложила в жалобе свою оценку решения суда первой инстанции, говорил ТАСС представитель АФК Сергей Копытов. По его словам, в соответствии с процессуальным законодательством, подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения. Он подчеркнул, что «корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения».

В «Роснефти» подачу апелляции расценили как односторонний отказ «Сисстемы» от мирового соглашения. Это говорил пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Суд Башкирии допустил «грубейшие нарушения норм материального и процессуального права», уклонился от оценки представленных «многочисленных доказательств», а «исследование ключевого вопроса о наличии у «Башнефти» убытков подменил исследованием вопроса о законности владения акциями», говорится в апелляции АФК. «Система» отметила, что суд первой инстанции оценивал не правомерность действий компании, а экономическую целесообразность погашения «Башнефтью» 16,8% собственных акций, что прямо запрещено решениями Конституционного суда России.