Евтушенков прокомментировал запрет на получение «Системой» доходов с арестованных активов

Запрет на получение дохода АФК «Система» с активов, арестованных в рамках тяжбы с «Роснефтью», никак не влияет на финансовое состояние корпорации, заявил журналистам основной владелец АФК Владимир Евтушенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» в первой инстанции отсудила у АФК 136,3 млрд руб. компенсации за убытки, которые, по мнению нефтяной компании, понесла приобретенная ею «Башнефть» за годы нахождения под контролем «Системы». По просьбе «Роснефти» суд в порядке меры обеспечения наложил арест на активы «Системы» на общую сумму 185 млрд руб.: 31,76% в «МТС», 100% в «Медси» и 90,47% в БЭСК, напоминает «Интерфакс». Запрет также был наложен на получение дивидендов с арестованных активов. Из-за этого запрета АФК недополучила 9,9 млрд руб. дивидендов за 2016 г. от МТС и рискует недополучить еще 6,35 млрд руб. из промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 г. Еще около 1 млрд руб. АФК не получила от БЭСК по итогам 2016 г., «Медси» решения о выплате дивидендов не принимала.