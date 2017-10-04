Мария Гордон номинирована в совет директоров «Полюса» вместо Гульнары Керимовой

Акционеры ПАО «Полюс» на внеочередном собрании 1 декабря изберут совет директоров компании в новом составе.

Как следует из материалов «Полюса», в совет директоров номинирована Мария Гордон, представитель миноритариев в набсовете АК «Алроса», а дочери Сулеймана Керимова Гульнары в списке кандидатов в совет нет.

В остальном совет директоров «Полюса» предлагается переизбрать в прежнем составе: сын Сулеймана Керимова Саид, управляющий директор компании «Нафта Москва» Анастасия Галочкина, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, старший вице-президент по операционной деятельности Владимир Полин, старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил Стискин, а также независимые Эдвард Доулинг, Кент Поттер и Уиллиам Чампион.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в предстоящем собрании акционеров «Полюса», определено 20 октября.