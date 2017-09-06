«Полюс» может продать еще акции

Это может произойти в течение пяти лет

Генеральный директор «Полюса» Павел Грачев Илья Питалев / РИА Новости

Золотодобывающая компания «Полюс» не исключает дополнительного размещения акций в течение пяти лет, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Павел Грачев. В приоритете – размещение бумаг на бирже.

О том, сколько бумаг еще может быть предложено акционерам, будет это дополнительная эмиссия или продавать будет основной акционер - Polyus Gold (сейчас компании принадлежит 82,44% золотодобытчика), Грачев не говорит. Впрочем, отмечает он, в перспективе компания готова увеличить количество акций в свободном обращении до уровня депозитарной программы «Полюса» - 35%. Сейчас в свободном обращении находится 16,34%.

Сейчас капитализация «Полюса» на Лондонской фондовой бирже составляет $10,23 млрд. Таким образом, 17,44% акций компании могут стоить порядка $1,82 млрд.

В июле Polyus Gold продала 9% акций «Полюса» за $800 млн. Половину купили британские фонды. Крупнейшие покупатели, по словам одного из источников, близких к размещению, – BlackRock Gold Fund под управлением Эви Хамбро и фонд Oppenheimer под управлением Джастина Леверенца. Большую часть спроса обеспечили инвесторы в горнодобывающие компании, подчеркивал собеседник «Ведомостей».

«Идея увеличения количества акций в свободном обращении – не новая. Компания и основной акционер хотят капитализировать тот рост производства, который намечен на следующие 5 лет», - комментирует директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. «Если все новые активы будут введены в разработку вовремя, будут работать не хуже ожиданий, а существующие активы не сдадут своих позиций, то "Полюс" может рассчитывать на хороший рост стоимости компании», - прогнозирует эксперт.

В июне «Полюс» подписал соглашение с консорциумом китайских инвесторов во главе с Fosun. По нему китайцы приобретут 10% «Полюса» по цене $70,6025 за акцию, или за $886,9 млн. Компания также получила опцион на дополнительные 5% в компании.

«Полюс» только что начал разработку на одном из крупнейших месторождений золота в мире - Наталкинском, которое расположено в Магаданской области. Во вторник, 5 сентября, старт разработке дал президент Владимир Путин.

Наталку планируется вывести на проектную мощность к 2019 г. – 10,1 млн т руды. «Полюс» собирается производить на Наталке 420 000–470 000 унций золота в год, что составит, по оценкам аналитиков «Сбербанк CIB», 15–20% всего производства золота компанией. Инвестиции «Полюса» в разработку месторождения составили $2 млрд с 2011 по 2016 г. До 2020 г., пишут аналитики «ВТБ капитала», будет инвестировано еще $503 млн.

Впереди - разработка гигантского месторождения золота Сухой Лог (около 62,8 млн унций золота), лицензию на который «Полюс» выиграл на аукционе в январе. Разработка месторождения оценивалась в $2,4 млрд. Грачев рассказывает, что компания готова привлекать проектное финансирование для разработки. Но сперва ей нужно завершить доразведку месторождения. Новые покупки «Полюс» не рассматривает: достойных проектов в России больше нет, отмечает Грачев, а зарубежные проекты с трудом конкурируют с существующими проектами компании как по уровню возврата инвестиций, так и по общим затратам на производство.

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