Суд принял апелляцию Siemens на отказ в обеспечении по иску к «Технопромэкспорту»

Девятый арбитражный суд принял к производству апелляцию Siemens на отказ Арбитражного суда Москвы в обеспечении по иску корпорации к ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие Siemens и «Силовых машин») и «Технопромэкспорту». Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Siemens подал в суд на «Технопромэкспорт» из-за появления в Крыму турбин, изготовленных для ТЭС Тамани.

«Технопромэкспорт» строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе.

О том, что турбины Siemens оказались в Крыму, стало известно в июле 2017 г. Siemens посчитал это нарушением контракта. Позже Совет Европы внес в санкционный список двух чиновников Минэнерго - Андрея Чемезова и Евгения Грабчака, гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку и две «дочки» «Ростеха» — ООО «Технопромэкспорт» (покупатель турбин) и ОАО «Технопромэкспорт» (поставило их в Крым). Siemens в свою очередь подал иск к обоим «Технопромэкспортам» и своему СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин».

Siemens просит признать сделку от 16 октября 2015 г. о поставках турбин ООО «ВО "Технопромэкспорт"» для использования в Крыму недействительной и применить последствия недействительности сделки. Поставку осуществило ОАО «ВО "Технопромэкспорт"», которое сейчас находится в процедуре банкротства.