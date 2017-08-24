«Коммерсантъ»: схема поставки турбин Siemens в Крым не позволит отменить ее через суд

«Коммерсантъ» раскрыл схему, по которой структура «Ростеха» «Технопромэкспорт» смогла поставить турбины Siemens в Крым, утверждая, что они были закуплены на вторичном рынке. В марте 2015 г. СП Siemens с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) — продало ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) четыре газовые турбины Siemens SGT5-2000E, пишет газета, ссылаясь на документы арбитражных судов. Издание напоминает, что в марте 2017 г. ОАО ТПЭ было признано банкротом. В октябре 2015 г. ОАО ТПЭ перепродало турбины за 152,4 млн евро одноименному ООО («Технопромэкспорт» (ТПЭ)), также принадлежащему «Ростеху».

Siemens утверждает, что турбины оказались в Крыму вопреки воле компании, которая продала их для установки на станции в Тамани. «Ростех» никогда открыто не признавал, что в Крым были поставлены таманские турбины, утверждая, что турбины были приобретены «на вторичном рынке», при этом их производитель не раскрывался, напоминает «Коммерсантъ».

«Технопромэкспорт» обдумывал закупку вспомогательного оборудования для турбин у иранской компании MAPNA, которая работает по лицензии Siemens, и контракт был уже подготовлен, но тогда Siemens пригрозил иранской компании полностью разорвать отношения, если сделка с ТПЭ состоится, говорят информированные источники газеты. В Siemens это комментировать не стали.

Юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин сказал «Коммерсанту», что использованная схема позволяет говорить, что турбины для Крыма были закуплены на вторичном рынке. Перепродажу турбин он назвал неотъемлемым правом покупателя. Если в договоре о покупке турбин у СТГТ и были ограничения на поставку их в Крым, то суд может признать их ничтожными для нового собственника, полагает он.

Летом 2015 г. «Ведомости» со ссылкой на источники узнали, что «Технопромэкспорт» купит оборудование для двух новых электростанций в Крыму у СТГТ, в контракте речь идет о поставках оборудования для санции в Тамани, но это формальность для обхода санкций. СТГТ было официально открыто 18 июня 2015 г., это был первый его контракт. Источники «Ведомостей» говорили, что контракт был подписан еще весной 2015 г., к концу июня аванс уже был выплачен.