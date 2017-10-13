Из-за пожаров в Калифорнии пострадало производство медицинской марихуаны

Число жертв природных пожаров на севере Калифорнии достигло 31 человека, сообщает Reuters. Это самый смертоносный пожар из единого источника в истории штата. Предыдущий печальный рекорд был установлен в 1933 г. при пожаре в Гриффит-парке, где погибли 29 человек.

От огня пострадал винодельческий округ Сонома. В списке пропавших без вести, составленных властями округа, числилось около 900 человек, 437 из них были впоследствии найдены живыми. Шериф округа Род Джордано сказал журналистам, что неясно, сколько погибших среди оставшихся в списке 463 человек. По его словам, многие при срочной эвакуации не успели предупредить власти о своем местонахождении. В ближайшее время команды поисковиков с собаками начнут поиски погибших в сгоревших развалинах, добавил Джордано.

В результате пожара сгорели 3500 жилых домов и офисов, так что нынешнее бедствие можно считать и одним из наиболее разрушительных для штата, отмечает Reuters. Выжжено более 77 000 га, что сопоставимо с площадью города Нью-Йорка.

Причина пожара устанавливается. Пока чиновники говорят, что вероятно, что возгорание началось после того, как в ночь на воскресенье ветер повалил опоры ЛЭП. Затем огонь раздуло сильным ветром. На четверг на территории восьми округов Калифорнии действовало больше 20 пожаров. На вечер среды число эвакуированных составляло около 25 000 человек.

В долине Напа пожары повредили или уничтожили не меньше 13 винодельческих хозяйств. Последствия стихии для винодельческой отрасли штата еще трудно оценить, отмечает Reuters. Ассоциация виноделов округа Напа заверила, что до начала пожара было убрано 90% урожая винограда. О прогнозах на урожай следующего года ничего не сообщается.

Пострадала и недавно легализованная индустрия производства марихуаны. В округах Сонома, Мендосино и Напа пострадали не менее 20 ферм по выращиванию конопли, заявил Reuters руководитель Ассоциации сельхозпроизводителей Калифорнии Эзекия Аллен.