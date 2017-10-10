В Калифорнии жертвами природных пожаров стали 10 человек

Жертвами природных пожаров на севере Калифорнии стали не менее 10 человек, сообщает Reuters. Пожарное управление администрации штата заявило, что всего за год от пожаров погибли 13 человек и это худший показатель для пожаров, разгоревшихся из единого источника. На пострадавших территориях разрушены сотни зданий. Около 20 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение для округов Напа, Сонома и Юба. В эту зону попали винодельческие районы штата. Затем Браун расширил зону ЧП еще на четыре округа на севере штата и ввел ЧП в округе Ориндж на юге Калифорнии. Губернатор попросил, чтобы президент США ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации, чтобы Калифорния могла получить федеральную помощь деньгами и людьми.