Россия получила от Турции часть разъяснений по новому оформлению экспорта

Замминистра экономического развития России Алексей Груздев сообщил, что турецкая сторона передала часть разъяснений по новому порядку оформления агроэкспорта из России. «Определенные документы уже получили, сейчас их анализируем. В ближайшие дни мы получим разъяснения», — сказал Груздев.

На вопрос о том, будут ли приняты ответные меры, Груздев ответил, что прежде всего необходимо «провести анализ — с чем это связано, насколько эти ограничения укладываются в общую ситуацию».

С 9 октября Турция обязала российских экспортеров заверять в дипмиссиях Турции счета-фактуры на российские грузы. Под новые требования попали поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев не исключил ответных мер.