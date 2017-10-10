Минэкономразвития рассчитывает на отмену Турцией новых правил импорта российских товаров

Минэкономразвития России надеется на скорую отмену введенных Турцией более строгих требований к импортируемой из России сельхозпродукции. В ближайшее время торгпредство России в Турции проведет переговоры с ведомствами республики, сообщил представитель министерства.

«Мы, безусловно, надеемся, что в самое ближайшее время данный порядок импорта российских товаров будет отменен турецкой стороной, - подчеркнули в Минэкономразвития. - Торгпредство России в Турции в самое ближайшее время планирует провести переговоры с полномочными представителями минэкономики и минсельхоза Турции».

Турция ввела новые ограничения на поставки российской сельхозпродукции. Речь идет об обязательном заверении в офисах торгового представительства Турции или его подразделениях в России счетов при поставках пшеницы, подсолнечного масла и гороха. В перечень заверяемой сельхозпродукции также попали кукуруза, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, страна происхождения которых – Россия. Новые правила вступили в силу 9 октября.