Ткачев раскритиковал решение Турции усложнить импорт из России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев не исключил ответных мер на решение Турции усложнить поставки продовольствия из России. Как сообщает «Интерфакс», он заявил это журналистам в Рабате. Министр выразил недоумение в связи с решением Анкары.

«Я хочу задать нашим турецким партнерам вопрос: зачем? Мы же не на это рассчитывали, и мы в перспективе не на этом, так сказать, строили наши планы и так далее», - заявил он. По его мнению, взаимную торговлю нужно только упрощать, в том числе таможенный режим. «Поэтому, если так будет идти речь о таких претензиях, то ради Бога, мы зеркально адекватно будем реагировать на импорт из Турции тех же овощей и тех же цитрусовых, мандаринов и апельсинов и так далее», - сказал Ткачев. По его словам, «вторую щеку подставлять никто не собирается», хотя Россия считает турецкий рынок интересным и перспективным.

Усложнение поставок российского зерна в Турцию он назвал «дополнительной бюрократической нагрузкой», «которая ни к чему хорошему не приведет».

Он отметил, что в Москве были готовы окончательно снять все ограничения в торговле с Турцией уже в 2017 г. Ранее Россия отменила почти все ограничения на импорт сельхозпродукции из Турции, кроме запрета на поставки помидоров.

Ткачев выразил надежду, что препятствия во взаимной торговле будут сняты.

С 9 октября Турция обязала российских экспортеров заверять в дипмиссиях Турции счета-фактуры на российские грузы. Под новые требования попали поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.