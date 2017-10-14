Орешкин рассказал о подготовке нескольких приватизационных сделок

Министерство экономического развития России готовит несколько приватизационных сделок, в том числе продажу доли в ВТБ, но пока сосредоточено на завершении сделки по приватизации «Совкомфлота». Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

«Мы сейчас эту сделку [по приватизации “Совкомфлота”] закончим, добьем ее наконец-то, тогда [возможны остальные сделки]», — сказал Орешкин в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Министр подчеркнул, что в числе прочих прорабатывается и сделка по продаже доли в ВТБ, несмотря на санкции. «И ВТБ. Почему нет? Вдруг что-то изменится, ситуация меняется, а у нас все готово уже», — пояснил глава Минэкономразвития.