Реприватизация — плохо, но национализация — хорошо

Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: От редакции: Память о ваучере

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Приватизация в 1990-х прошла плохо, но ее итоги в целом пересматривать не стоит, следует из сентябрьского опроса ВЦИОМа. Правда, одновременно большинство опрошенных россиян выступает за национализацию частных компаний.

Итоги приватизации 73% респондентов оценивают «скорее отрицательно»; тем не менее с 2008 г. почти на треть до 32% увеличилась доля тех, кто считает, что вопрос о пересмотре сейчас поднимать не стоит. Однозначно за возврат государству всей собственности, приватизированной в 1990-е, высказался 31% опрошенных; еще столько же допускает это только в отдельных случаях, если были нарушения, – с 2008 г. доля сторонников таких точек зрения уменьшилось с 68% до 62%. Но за национализацию, т. е. передачу частных предприятий государству, сегодня выступают 56% россиян (за приватизацию – 25%). Реприватизация и национализация для респондентов означают разное: первое – возврат государству собственности, проданной 25 лет назад, второе – покупку государством нынешних неэффективных частных предприятий, отмечает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб.