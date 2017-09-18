В трехлетний бюджет не заложены доходы от приватизации крупных пакетов госкомпаний

В трехлетний бюджет, проект которого 18 сентября в целом одобрило правительство, заложены доходы от приватизации в объеме менее 10 млрд руб. в год. Как передает «Интерфакс», это после заседания правительства журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, по его словам, в доходы не закладываются крупные продажи.

Министр экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, сообщил, что это не означает, что приватизации крупных активов не будет, «просто закладывается консервативный сценарий», но вектор «по снижению госдоли в экономике сохраняется».

Проект федерального бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. рассчитан, исходя из инфляции на уровне 4% ежегодно. Дефицит бюджета на 2018 г. запланирован в размере 1,37% ВВП (1,332 трлн руб.). Прогнозируемый объем доходов бюджета - 15 трлн 182,14 млрд руб., расходов - 16 трлн 514,6 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2019 г. определен в размере 10 трлн 586,5 млрд руб., внешнего - $71 млрд, или 60,2 млрд евро. Объем ВВП на 2018-2020 гг. прогнозируется в размере 97,46 трлн, 103,23 трлн и 110,24 трлн руб. соответственно.

Поступления в бюджет от дивидендов госкомпаний и госбанков в объеме предусмотрены в размере чуть более 400 млрд руб. в год, сообщил также Силуаанов. По его словам, предполагается, что ключевые компании будут направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. «Мы также предусматриваем уплату дивидендов по банкам с госучастием, которые будут рассчитаны, в том числе, с учетом выполнения показателя достаточности капитала. Поэтому общий объем дивидендов на трехлетку учтен чуть больше 400 млрд рублей ежегодно», - сказал министр и добавил, что решения по размеру дивидендов конкретных компаний и банков будут приниматься правительством при подготовке директив голосования на советах директоров.