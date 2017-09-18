Минфин ожидает дефицита бюджета в 1,33 трлн рублей в 2018 году

Прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2018 г. составит 1,33 трлн руб. при доходах в 15,18 трлн руб. и расходах в 16,51 трлн руб. Это следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2018 г. и период 2019–2020 гг., размещенного Минфином на официальном портале правовых актов.

При этом дефицит бюджета России в 2019 г. ожидается в размере 867,01 млрд руб., а в 2020 г. – 960,32 млрд руб., отмечается в проекте закона.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 и 2020 гг. составит 15,55 трлн и 16,28 трлн руб., расходов – 16,42 трлн и 17,24 трлн руб. соответственно.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин ожидает дефицита федерального бюджета в 2018 г. на уровне 1,4% ВВП, в 2019 г. – 0,8–0,9%.