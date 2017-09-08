Минфин ожидает дефицит бюджета в 2018 году на уровне 1,4% ВВП

Минфин России ожидает дефицит федерального бюджета в 2018 г. на уровне 1,4% ВВП, в 2019 г. - 0,8-0,9%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Дефицит на следующий год планируется в размере 1,4% ВВП, на последующие годы он будет, как и требует от нас бюджетное правило, 0,8-0,9%», - сказал министр.

Он уточнил, что дефицит на 2018 г. был скорректирован с уровня 1,6% ВВП, «так как поменялся макропрогноз». «В этом году мы ожидаем (дефицит. - Прим. ред.) бюджета около 2% ВВП, это ниже, чем мы планировали. Это произошло благодаря более высоким темпам роста экономики. Мы получим около 2%, даже чуть больше - 2,1%», - заключил министр.