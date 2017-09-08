СМИ узнали о не согласованных Минфином заявках на бюджет на рекордную сумму

Минфин не согласовал на 2018 г. заявки министерств и ведомств на бюджетное финансирование на сумму 1,8 трлн руб., пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это рекордное расхождение между заявками и планами Минфина. На 2019 г. не согласованными остаются заявки на 2,2 трлн руб., на 2020 г. — 2,4 трлн руб.

В отличие от 2017 г., когда бюджетный дефицит мог быть покрыт остатками Резервного фонда, в следующем году такой возможности нет, отмечает издание. Главные недополучатели средств — военные, дорожные строители и здравоохранение в Федеральном медико-биологическом агентстве, выяснил «Коммерсантъ».

Не удовлетворены заявки Минобороны на 485 млрд руб., в основном это запросы на индексации разного вида довольствия. Федеральному медико-биологическому агентству не дают 126 млрд руб. на централизацию региональных систем сбора крови и «антитеррористическую защиту» этой системы.

На образование не хватает 95 млрд руб., из них 60 млрд руб. — на ремонт школ и новые ставки учителей. Транспортной системе нужно еще 112 млрд руб., в основном РЖД.