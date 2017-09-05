Приоритетные проекты правительства недополучили денег

Они финансируются хуже, чем бюджет в целом, следует из отчета Счетной палаты

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













В результате деньги «закатываются в асфальт», в то время как многие проблемы можно решить и без них – с помощью организации дорожного движения, говорит чиновник сферы дорожного хозяйства Максим Стулов / Ведомости

Приоритетные проекты финансируются хуже, чем в среднем исполняется бюджет, следует из отчета Счетной палаты за семь месяцев 2017 г. На начало августа они были профинансированы лишь на 34,3% (от уточненной росписи на год), в то время как расходы федерального бюджета в целом – на 52,1%.