Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Главное опаздывает
Приоритетные проекты правительства недополучили денег
Они финансируются хуже, чем бюджет в целом, следует из отчета Счетной палаты
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В результате деньги «закатываются в асфальт», в то время как многие проблемы можно решить и без них – с помощью организации дорожного движения, говорит чиновник сферы дорожного хозяйства
Максим Стулов / Ведомости
Приоритетные проекты финансируются хуже, чем в среднем исполняется бюджет, следует из отчета Счетной палаты за семь месяцев 2017 г. На начало августа они были профинансированы лишь на 34,3% (от уточненной росписи на год), в то время как расходы федерального бюджета в целом – на 52,1%.
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