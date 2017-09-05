Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Главное опаздывает

Приоритетные проекты правительства недополучили денег

Они финансируются хуже, чем бюджет в целом, следует из отчета Счетной палаты

Приоритетные проекты финансируются хуже, чем в среднем исполняется бюджет, следует из отчета Счетной палаты за семь месяцев 2017 г. На начало августа они были профинансированы лишь на 34,3% (от уточненной росписи на год), в то время как расходы федерального бюджета в целом – на 52,1%.

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