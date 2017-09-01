Силуанов прогнозирует дефицит бюджета в 2017 году на уровне 2% ВВП

Поправки в федеральный бюджет 2017 г. потребуют дополнительных затрат. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее, у нас есть там определенные задачи, которые будем решать и которые будут требовать дополнительных затрат. Поэтому дефицит бюджета в этом году будет около 2% ВВП, может быть, чуть-чуть больше», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, когда в текущем году может начаться использование Резервного фонда на финансирование дефицита, министр сказал: «Как мы и говорили, мы использование средств наших резервов будем откладывать до последнего, когда нам действительно потребуются ресурсы. Пока средств достаточно. Пока мы накапливаем наши резервы. В этом году мы планируем накопить более 600 млрд руб. резервов. Наши прогнозы, 623 млрд руб. было, сейчас уточняются, но тем не менее, прогнозы по накоплению резервов сохраняются. Это будет источник для финансирования дефицита бюджета в 2018 г. Начиная с 2019 г. мы планируем отказаться от использования резервных фондов».