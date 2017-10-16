«Дочка» «Ростеха» подаст встречный иск к Siemens из-за сделки по турбинам

Инжиниринговая «дочка» «Ростеха» – «Технопромэкспорт» (ТПЭ) подаст встречный иск к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам, заявил в ходе заседания представитель российской компании.

Представитель ответчика на вопрос, возражают ли они против удовлетворения иска Siemens, ответил утвердительно, добавив, что в ТПЭ «хотели бы подать встречный иск». «Все документы мы представили», – сообщил представитель ТПЭ, имея в виду материалы встречного иска.

Речь идет о контракте по турбинам, заключенном между «Сименс – технологии газовых турбин» и «Технопромэкспортом» 10 марта 2015 г.

В заседании объявили перерыв для того, чтобы Siemens мог ознакомиться с материалами встречного иска.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и «Силовых машин»). Турбины предназначались для строительства ТЭС в Тамани. Но их строительство так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.