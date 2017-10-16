Дворкович не поддержал снижение порога беспошлинной интернет-торговли‍ ниже 200 евро

Порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых у зарубежных онлайн-ритейлеров, пока нецелесообразно опускать ниже 200 евро за посылку, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

Он отметил, что изменение порога целесообразно координировать с планами «Евразэс». «Лучше это делать в рамках «Евразэс», конечно, это было бы идеально, если все вместе будут координироваться. Надо найти золотую середину», – сказал вице-премьер.

По данным «Коммерсанта», «Почта России» обратилась в правительство с предложением снизить действующий беспошлинный порог в 1000 евро для ввоза интернет-покупок из-за рубежа до 200 евро к 2019 г., до 100 – к 2020 г. и до 50 – с 2021 г.

Поэтапное снижении порога беспошлинного ввоза, считают в «Почте России», позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Технология прорабатывается для внедрения на AliExpress.com, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок. Тестирование планируется завершить до 1 апреля 2018 г., после чего «Почта России» намерена договориться об интеграции «с другими значимыми электронными торговыми площадками».