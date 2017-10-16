«Почта России» предложила снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 50 евро

Действующий беспошлинный порог в 1000 евро для ввоза интернет-покупок из-за рубежа может быть снижен до 200 евро к 2019 г., до 100 – к 2020 г. и до 50 – с 2021 г. С такими предложениями «Почта России» обратилась в правительство, пишет «Коммерсантъ». Они оформлены в письме гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 10 октября.

Резолюция вице-премьера с поручением аппарату правительства на письме датирована 11 октября. «Срочно. Актуализируйте расчет бюджетного эффекта при разных порогах с участием Минфина и «Почты России». В компании подтвердили отправку письма. Представитель Дворковича от комментариев отказалась.

Представленный график, по версии «Почты России», позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 г. вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 178 млрд руб. По итогам года АКИТ прогнозирует рост в 37% до 420 млрд руб.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в начале сентября разработала план понижения лимита с 1 сентября 2019 г. до 500 евро, а через год – до 200 евро. Представитель ЕЭК Наталья Саченок отметила, что страны могут самостоятельно ужесточать ввоз. Определены лишь верхние границы: в Белоруссии – 22 евро, в Армении – $150, в Казахстане – 1000 евро, в Киргизии – $1000. Подгузов предостерегает: это чревато серьезным замедлением роста трансграничной электронной торговли.

Технология прорабатывается для внедрения на AliExpress.com, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок. Тестирование планируется завершить до 1 апреля 2018 г., после чего «Почта России» намерена договориться об интеграции «с другими значимыми электронными торговыми площадками».