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В «Сибуре» прокомментировали результаты расследования об офшорах

Российский нефтехимический холдинг «Сибур» прокомментировал результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который в воскресенье опубликовал новые данные об офшорах. В расследовании ICIJ, в частности, говорится о связях «между Россией и миллиардером — министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа» Уилбуром Россом.

На сайте консорциума утверждается, что Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г. он контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют «Сибур». В статье ключевыми акционерами «Сибура» названы возможный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко.

В российском холдинге подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» «Сибура». В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», — говорится комментарии «Сибура».

Отмечается, что компания проводила переговоры «исключительно с менеджментом этих компаний, без вовлечения акционеров». В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».