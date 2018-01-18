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Кирилл Шамалов закрыл владевшую долей в «Сибуре» компанию

Принадлежащее миллиардеру Кириллу Шамалову ООО «Яуза 12» с 27 декабря прекратило существование, следует из единого госреестра юридических лиц. Первым на этом обратило внимание издание Republic.

Кирилл Шамалов - сын давнего знакомого президента Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. Reuters писал, что в 2013 г. Кирилл Шамалов женился на Катерине Тихоновой, которую собеседники агентства называли дочерью президента России. Сам Путин в 2015 г. на просьбу прокомментировать сообщение о его родстве с Катериной Тихоновой объяснял, что не говорит о дочерях «в том числе и по вопросам безопасности» (цитата по сайту Кремля).

В 2014 г. «Яуза 12» приобрело 17% акций «Сибура» у Геннадия Тимченко, в результате Шамалов стал вторым крупнейшим акционером нефтехимического холдинга, консолидировав 21,3% акций. В интервью «Коммерсанту» Шамалов говорил, что привлек для финансирования сделки кредит в Газпромбанке под залог принадлежащих ему активов.

В 2008 г. Шамалов занял пост вице-президента нефтехимического холдинга, в 2015 г. он вышел из состава правления, но остался в совете директоров. В апреле 2017 г. Шамалов снизил долю в «Сибуре» до 3,9%, продав 17% Леониду Михельсону. По информации близкого к Шамалову собеседника Republic, решение о закрытии «Яузы 12» было принято вскоре после этой сделки.

По данным Росстата, в 2014-2016 гг. на балансе «Яузы 12» числились долгосрочные вложения на 78,6 млрд руб. РБК на основе бухгалтерской отчетности пришел к выводу, что это и есть стоимость 17% «Сибура».

В 2017 г. Forbes поставил Шамалова на 74-ю строчку самых богатых россиян, оценив его состояние в $1,3 млрд. В конце декабря прошлого года Шамалов вернулся в «Сибур», став членом правления.