Бизнес

Новости

ФАС согласовала ходатайства «Новатэка» и «дочки» Газпромбанка о покупке активов «Алросы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайства «Новатэка» и компании ООО «Статус» (структура Газпромбанка) о покупке газовых активов «Алросы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Алроса» выставила на аукцион 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Предложением заинтересовались «Новатэк» и структура Газпромбанка ООО «Статус», компании направили в ФАС ходатайства об участии в аукционе. Аукцион пройдет 19 февраля. «Роснефть», ранее высказывавшая интерес к активам, отказалась от участия аукционе.

Ранее ФАС сообщала, что нашла в условиях аукциона на газовые активы «Алросы» признаки ограничения конкуренции. Жалобу подала «Роснефть». В компании заявили, что условия аукциона не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей.