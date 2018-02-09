Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»
Министр энергетики России Александр Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэнерго.
Совет директоров компании был избран в начале января. Он был расширен с восьми до девяти человек, отмечает агентство. В совет директоров вошел экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Остальные члены совета директоров «Транснефти» были переизбраны: генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, бывший глава «Башнефти» Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, Александр Новак, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, президент компании Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров « Совкомфлота » Илья Клебанов.
В начале февраля «Транснефть» отчиталась о финансовых показателях за 2017 г. Чистая прибыль компании составила 186 млрд руб. Выручка компании — более 800 млрд руб.