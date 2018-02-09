Новости
Бизнес
Новости

Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр энергетики России Александр Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэнерго.

Совет директоров компании был избран в начале января. Он был расширен с восьми до девяти человек, отмечает агентство. В совет директоров вошел экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Остальные члены совета директоров «Транснефти» были переизбраны: генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, бывший глава «Башнефти» Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, Александр Новак, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, президент компании Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров « Совкомфлота » Илья Клебанов.

В начале февраля «Транснефть» отчиталась о финансовых показателях за 2017 г. Чистая прибыль компании составила 186 млрд руб. Выручка компании — более 800 млрд руб.

Политика
Новости

CBS узнал о попадании «российских наемников» под авиаудар коалиции США в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор под авиаудар международной коалиции, возглавляемой США, попали «российские наемники», сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации источников, речь идет о наемниках из России, участвующих в военном конфликте на стороне правительственных сил. По словам одного из источников, «российские наемники» в Сирии контролируют нефтяные месторождения в районе Евфрата.

Накануне Минобороны России прокомментировало авиаудары США по проправительственным войскам в Сирии, отметив, что в зоне конфликта нет российских военных.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $63 за баррель - до минимума за восемь недель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 21.54 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,77% и составила $62,45 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI к этому времени снизилась на 4,76% до $58,24 за баррель.

Выбор редактора
Политика
Новости

Чайка приедет в Дагестан и представит нового прокурора республики 10 февраля

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генпрокурор России Юрий Чайка в субботу, 10 февраля, приедет в Дагестан, где проведет встречу с врио главы республики Владимиром Васильевым и представит нового прокурора, передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы и правительства Дагестана.

8 февраля в Дагестан с рабочим визитом прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады о ходе расследования взятых на контроль уголовных дел, а также встретился с Васильевым.

Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвиняются в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ, сумма ущерба составляет около 95 млн руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Венгрия увеличит закупки газа у Румынии для снижения зависимости от России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Венгрии в ближайшее время планируют заключить контракты на поставки газа из Румынии для снижения энергетической зависимости от России на газовом рынке, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, Венгрия собирается на протяжении 15 лет закупать у Румынии более 4 млрд кубометров газа ежегодно, начиная с 2022 г. Орбан заявил на пресс-конференции, что тендер на поставки газа из Румынии выиграли три венгерские компании. Однако он не стал раскрывать их названия.

«Мы подпишем соглашение, которое позволит в течение следующих 15 лет импортировать более 4 млрд кубометров газа ежегодно из Румынии», - сказал Орбан. «Эпоха российской газовой монополии закончится в Венгрии... поскольку мы сможем покрыть более половины нашего импорта из других источников, в данном случае румынских», - добавил он.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров, самостоятельно добывая при этом 1,8 млрд кубометров газа. Большую часть газа Венгрия покупает у России по долгосрочному соглашению о поставках. Потребление газа в Венгрии в 2015 г. составляло около 7,5 млрд кубометров. В последние годы оно сократилось, включая область домашних хозяйств, несмотря на снижение цен.

Трансграничное трубопроводное соединение между Венгрией и Румынией пока еще не функционирует. Венгрия и Румыния 6 февраля договорились создать технические условия для поставок природного газа в Венгрию с 2020 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Доходы членов правления «Роснефти» в IV квартале 2017 года снизились вдвое

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Общая сумма вознаграждения членам правления «Роснефти» в IV квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизилась вдвое, следует из финансового отчета компании.

Доходы членов правления в отчетном периоде составили 610,7 млн руб. По итогам 2017 г. суммарный доход составил около 3,9 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. в 2016 г.

В пресс-службе «Роснефти» «Интерфаксу» пояснили, что в прошлом году число членов правления компании увеличилось с 10 до 11 человек. При этом по сравнению с 2016 г. среднемесячная сумма вознаграждения на одного члена правления с учетом состава на конец отчетного года сократилась на 4%.

«70% из общей суммы вознаграждения было выплачено в первой половине года», - отметили в компании.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд заочно арестовал фигуранта «списка Титова»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал адвоката, которого подозревают в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении суда. Речь идет об Евгении Рыжовом, рассказала РБК пресс-секретарь суда Анна Серова.

Уголовное дело возбудили еще в 2016 г., говорится в сообщении суда. С 2009 по 2015 г. жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области обратились к Рыжову с просьбами выдать займы. Под видом договоров займа он сделал договоры продажи недвижимого имущества, принадлежащего потерпевшим, уточняет суд. В эти документы адвокат внес заведомо ложные сведения об их намерении продать квартиру, дом, земельный участок. Всего Рыжову вменяется шесть эпизодов мошенничества.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее упомянул Рыжова в числе предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию. Список Титов уже передал президенту России Владимиру Путину.

Выбор редактора
Политика
Новости

Во Франции суд продлил арест Павленскому на четыре месяца

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Во Франции суд оставил российского художника Петра Павленского под арестом еще на четыре месяца, передает RFI со ссылкой на его адвоката Доминика Бейретер-Минкова. Защита собирается обжаловать решение суда.

После решения суда Павленский объявил сухую голодовку в знак протеста против проведения судебного заседания в закрытом режиме. В суде объяснили закрытый режим слушаний недостаточной вместимостью помещений.

В свою очередь Шалыгина рассказала «Новой газете», что за все четыре месяца, что Павленский сидит в тюрьме, его еще ни разу не допросил следователь.

Полиция задержала Павленского и Оксану Шалыгину в ночь на 16 октября 2017 г., после поджога отделения французского центробанка на площади Бастилии в Париже.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Латвийский банк стал совладельцем российских Costa Coffee и TGI Fridays

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Signet Bank из Латвии получил 7,02% акций «Росинтера». Об этом говорится в сообщении компании.

Компания получила информацию о Signet Bank из списка лиц, составленного держателем реестра для голосования на внеочередном собрании акционеров, поэтому не располагает информацией о причинах и условиях сделки, сказал «Интерфаксу» представитель «Росинтера».

«Росинтер» – один из крупнейших ресторанных холдингов в России. Компания управляет заведениями под брендами «IL патио», «Планета суши», «Шикари», а также развивает по франшизе TGI Fridays, кофейни Costa Coffee и Mcdonald’s в трех аэропортах. У компании всего 264 ресторана.

Выбор редактора
Политика
Новости

Вице-премьер Приходько прокомментировал расследование Навального

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер России Сергей Приходько прокомментировал расследование о нем и миллиардере Олеге Дерипаске. «По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», - заявил Приходько РБК.

Он отметил, что оппозиционный политик Алексей Навальный пытался устроить провокацию и напомнить о себе. По словам вице-премьера, в расследовании смешано «все возможное и невозможное». Кроме того, Приходько назвал Навального «политическим неудачником», а Дерипаску - своим другом. Подавать в суд на Навального Приходько не собирается, потому что это будет «слишком много чести» для Навального.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии. Основой для исследования стал Instagram и книга модели Насти Рыбки. Политик и бизнесмен, по мнению Навального, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США.

Официальный представитель Дерипаски назвал «заказной кампанией» расследование, а также не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального. В свою очередь Фонд борьбы с коррупцией направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием провести проверку информации из расследования.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Структуры «Трансмашхолдинга» выкупят у УВЗ 42,47% акций «Тверьвагонзавода»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Структуры «Трансмашхолдинга» близки к выкупу у «Уралвагонзавода» (УВЗ) 42,47% акций ОАО «Тверской вагоностроительный завод», передает «Интерфакс» со ссылкой на слова совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.

«Сделка есть - в ФАС документы сейчас находятся, пройдут - будет закрыта», - сказал он в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Гендиректор УВЗ Александр Потапов заявил в пятницу, что выгоднее продать этот пакет акций, а вырученные деньги направить на реализацию ликвидных и интересных проектов, чем «ждать получения дивидендов». «Ну и потом, там у них (структур "Трансмашхолдинга". - Ред.) - контрольный пакет. Неконтрольным пакетом сегодня можно управлять - только с задачей получения дивидендов», - говорил он.

Тверской вагоностроительный завод является крупнейшим в России производителем пассажирских вагонов. «Трансмашхолдинг» через ООО «Сапфир» контролирует 50,56% акций предприятия, 42,47% акций принадлежат УВЗ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Х5 планирует удвоить количество супермаркетов в городах-миллионниках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ритейлер Х5 Retail Group собирается увеличить в два раза число супермаркетов «Перекресток» в городах-миллионниках, где присутствует сеть (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ритейлера Владимира Сорокина. Общее количество магазинов сети до конца 2020 г. увеличится до 1000.

По его словам, приоритетными для развития сети также являются города с населением от 500 000 человек. «Наш основной фокус - это миллионники и города с населением больше 500 000 человек, но и город с населением 30 000, который находится рядом с большим городом, может быть вполне привлекательным», - пояснил он.

На конец декабря работали 638 супермаркетов сети «Перекресток» торговой площадью 637 200 кв. м.

«Нам кажется, что у нас получился неплохой год, нам удалось реализовать практически все, что мы планировали. Мы открыли 119 магазинов (gross)», - сказал он. По его словам, открытие такого числа магазинов позволяет надеяться, что стратегия компании до 2020 г. реализуема.

Он также рассказал, что Х5 потратила на реконструкцию более 70% супермаркетов «Перекресток» 10,5 млрд руб. Полностью завершить программу реконструкции магазинов компания рассчитывает в течение нескольких лет.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Транснефть» выплатила компенсации пострадавшим от разлива нефти в Саратовской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Транснефть» выплатила компенсации пострадавшим жителям села Красноармейское в Саратовской области после аварии на нефтепроводе. Об этом говорится в сообщении компании.

Сначала жители подали заявления, потом независимые оценщики провели анализ ущерба, после чего компания выплатила компенсации. Общая сумма - 7,2 млн руб., говорится в сообщении «Транснефти».

Один из жителей отказался от получения компенсации из-за несогласия с оценкой ущерба, уточняет «Транснефть». Кроме того, некоторые настаивают на возмещении морального ущерба в размере от 1 до 100 000 руб. из-за ночной эвакуации, вынужденной ночевки вне дома, стресса от пожара и др. Эти вопросы будут решаться в судебном порядке, отмечает компания.

В районе села Красноармейское Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев – Тихорецк 18 января. В результате случился разлив нефти и возгорание. Несколько домов пострадало, один сгорел полностью, как и автомобили «Камаз» и Renault Duster. «Транснефть» уже возобновила работу нефтепровода.

Последствия разлива нефти и ее возгорания в Саратовской области

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото