«Транснефть» повысила цену своей доли в КХЛ втрое

«Транснефть» во второй раз выставила на продажу 11,8% в КХЛ Е. Разумный / Ведомости

«Транснефть» во второй раз выставила на продажу 11,8% в уставном капитале «Континентальной хоккейной лиги» (КХЛ). Актив будет продан на открытом аукционе. Из материалов компании следует, что начальная цена актива установлена в 295,7 млн руб.

Это почти в три раза больше суммы, в которую оценивалась доля компании в КХЛ в 2013 г. Тогда компания пыталась продать долю в КХЛ по директиве государства за 100 млн руб. Советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь компании Игорь Демин пояснил «Интерфаксу», что стоимость изменилась после исследования независимого оценщика, «который дал такую позитивную динамику».

Заявки от претендентов принимаются с 3 ноября до 4 декабря 2017 г. Компания их рассмотрит 13 декабря, 14 декабря пройдут торги в электронной форме. Минимальный шаг аукциона - 100 000 руб. Результаты тендера будут объявлены 21 декабря. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 3 млн руб.

«Транснефть» была одним из учредителей лиги. При попытке продать долю весной 2013 г. компания получила заявки от самой лиги, от «Роснефти» и от команды «Лев» из Праги. Но «Транснефть» передумала продавать актив себе в убыток и объявила тендер несостоявшимся. Полгода спустя, в октябре 2013 г., президент компании Николай Токарев объяснял, что на тот момент пакет в 11,8% КХЛ уже не стоил столько, за сколько компания его купила, акции подешевели и продавать его себе в убыток «Транснефть» не могла.

Континентальная хоккейная лига была создана в 2008 г. В ней участвуют 27 команд из семи стран - России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Еще до первого тендера Игорь Демин говорил, что у компании есть доля в КХЛ, но нет своей команды, которая могла бы играть в этой лиге. Поэтому и КХЛ, и другие участники лиги просили «Транснефть» продать эти акции.

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