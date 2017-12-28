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«Транснефть» может снизить инвестпрограмму из-за дивидендов в 50% прибыли

«Транснефти» придется снизить инвестиции на программу развития в 2018-2022 гг. на 259 млрд руб., если правительство решит направить на дивиденды по итогам 2017 г. не 25%, а 50% прибыли по МСФО, заявил в интервью корпоративному журналу компании ее первый вице-президент Максим Гришанин.

«В соответствии с дивидендной политикой по итогам 2017 г. мы планируем выплату дивидендов на уровне 25% от консолидированной чистой прибыли. При этом, по решению акционера в лице Росимущества, "Транснефть" уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие в сумме 27,6 млрд руб.», - сказал он.

«Необходимо отметить, что для компании тарифная выручка - единственный источник выплаты... Если акционер примет решение о повышении в два раза выплат на дивиденды, то компания будет вынуждена снизить инвестиции. По нашим оценкам, на Программу развития в 2018-2022 г. придется направить примерно на 259 млрд руб. меньше», - добавил Гришанин.

По его словам, инвестпрограмма развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктоводов с 2017 по 2022 г. предполагает расходы в сумме более 294 млрд руб. В будущем году на эти цели «Транснефть» планирует потратить свыше 56 млрд руб.