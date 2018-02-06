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Выручка «Транснефти» в 2017 году превысила 800 млрд рублей

Чистая прибыль «Транснефти» в 2017 г. оценивается на уровне 186 млрд руб. Об этом на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал председатель правления и президент компании Николай Токарев, передает ТАСС.

«Выручка компании - более 800 млрд руб., налоги в бюджеты всех уровней - 130 млрд руб., чистая прибыль компании - 186 млрд руб., дивидендов выплачено 58 млрд руб.», - уточнил он.

По итогам 2016 г. чистая прибыль трубопроводной компании по МСФО увеличилась в 1,6 раза и составила 232,907 млрд руб. Выручка в отчетном периоде выросла на 4% и оценивается на уровне 848,134 млрд руб.

Токарев, отчитываясь перед Медведевым, заявил, что в прошлом году «Транснефть» «отработала стабильно».