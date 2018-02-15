Регионы предложили создать федерального оператора стадионов после ЧМ-2018
Представители российских регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, предложили создать федерального оператора стадионов, который будет управлять ими после турнира, сообщает RNS. Предложение было выдвинуто на заседании Совета Федерации, посвященном подготовке к ЧМ-2018.
«Нам видится логичным создание некой единой федеральной управляющей компании, которая централизовано занималась бы загрузкой и содержанием стадионов. Мы с коллегами считаем этот сценарий самым оптимальным», — сказал министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин. Он оценил годовую эксплуатацию стадиона в 250 млн руб.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области Борис Фетисов согласился с этим предложением. «Требуется время для того, чтобы компенсировать эти затраты. Мы их оцениваем в 400 млн руб. в год», — отметил Фетисов.
Власти Нижнего Новгорода предложили переложить расходы на содержание стадиона на федеральный бюджет в течение трех лет. Представители всех регионов, где строились стадионы к ЧМ-2018, признали, что выйти на самоокупаемость будет сложно.