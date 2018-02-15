En+ Олега Дерипаски ответила на сообщения о возможном размещении акций
Энергометаллургическая компания Олега Дерипаски En+ не принимала решений о проведении вторичного размещения акций (SPO). «Компания регулярно изучает оптимальную структуру капитала, но формальных решений о проведении SPO не принималось», — говорится в сообщении En+.
Ранее агентство Reuters сообщило, что En+ изучает возможность провести вторичное размещение после выборов президента. Источники «Ведомостей» среди банкиров, которые работают с En+, уверяли, что никакой определенности о сумме размещения еще нет.
В ноябре прошлого года En+ провела на Лондонской бирже IPO на $1,5 млрд. Самым крупным инвестором стал Qatar Investment Authority, который купил акции на $250 млн. Размещение En+ стало крупнейшим среди российских компаний за последние пять лет.
En+ владеет 48,13% UC Rusal и 100% «Евросибэнерго». Станции «Евросибэнерго» – основные поставщики электричества на заводы UC Rusal. После размещения доля Дерипаски и членов его семьи составила 76,6%, но вскоре она может снизиться до 69% – один из сооснователей UC Rusal, швейцарский трейдер Glencore, согласился обменять акции алюминиевой компании на бумаги En+. Эта сделка еще не закрыта, доля трейдера в En+ составит примерно 11%.