En+ задумалась над новым размещением акций

Энергия сибирских рек снова зарядит биржи Denis Belevich

Энергометаллургическая компания Дерипаски En+ начала изучать возможность вторичного размещения после выборов президента России. Они назначены на 18 марта. Источники Reuters рассказывают, что речь может идти о размещении на $1 млрд. Источники «Ведомостей» среди банкиров, которые работают с En+, уверяют, что никакой определенности относительно суммы размещения еще нет – идут только первые прикидки и предварительное общение с банками и инвесторами. Представитель En+ это не комментирует.

В ноябре прошлого года En+ провела на Лондонской бирже IPO на $1,5 млрд. В том числе бумаги на $500 млн по цене размещения еще до IPO согласилась купить структура CEFC China Energy Company – AnAn Group. Во время размещения самым крупным инвестором стал Qatar Investment Authority (QIA), который купил акции на $250 млн. Размещение En+ стало крупнейшим среди российских компаний за последние пять лет. Сегодня на Лондонской бирже En+ стоит $7,5 млрд.

En+ владеет 48,13% UC Rusal и 100% «Евросибэнерго». Станции «Евросибэнерго» – основные поставщики электричества на заводы UC Rusal (доля энергии в себестоимости алюминия – 32,6%). После размещения доля Дерипаски и членов его семьи составила 76,6%, но вскоре она может снизиться до 69% – один из сооснователей UC Rusal, швейцарский трейдер Glencore, согласился обменять акции алюминиевой компании на бумаги En+. Эта сделка еще не закрыта, доля трейдера в En+ составит примерно 11%.

Lock-up период, когда после размещения компания не может предлагать инвесторам дополнительные бумаги, истекает в начале мая. Какие бумаги готова предложить En+ инвесторам теперь – новые или пакет кого-то из акционеров, – неясно. Почему En+ задумалась над возможностью вторичного размещения акций, собеседники «Ведомостей» не объясняют.

Один из источников, который получил приглашение En+ принять участие в SPO, усомнился в том, что американские банки смогут работать над этим размещением, из-за репутационных рисков, связанных с так называемым кремлевским списком, пишет Reuters. Среди банков – организаторов IPO En+ были американские банки, в том числе Citigroup, JPMorgan, Merrill Lynch. А бумаги на $125 млн купил фонд Capital World (структура американской Capital Group), под его управлением, по данным Нью-Йоркской биржи, около $460 млрд. «Дерипаска, как и другие российские миллиардеры, включен в кремлевский список минфина США, что, конечно, не означает введение санкций, но есть риск, что компания с таким собственником не пройдет комплаенс в американских банках и фондах», – делится сомнениями сотрудник компании-консультанта. Помимо этого The Daily Telegraph со ссылкой на источники на днях сообщила, что разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность в связи с тем, что размещение акций российской энергокомпании En+ на Лондонской бирже прошло без консультаций со спецслужбой. «IPO En+ Group проведено в соответствии со всеми применимыми требованиями UKLA и FCA (британские финансовые регуляторы. – «Ведомости»). Использование средств от IPO не нарушило санкций США и ЕС», – заявила на это En+.

Опрошенные инвестбанкиры и топ-менеджеры инвестфондов смотрят на идею вторичного размещения настороженно. Особенного интереса к возможности приобрести бумаги ни один из них не проявил. По мнению сотрудников трех инвестфондов, бумага торгуется вяло, к тому же много вопросов у них вызывает участие AnAn Group и QIA.

En+, видимо, думает над тем, чтобы получить выгоду от хороших результатов года, допускает аналитик БКС Кирилл Чуйко. За девять месяцев 2017 г. выручка компании увеличилась на 21% благодаря росту цен на алюминий. Реализация алюминия приносит En+ большую часть выручки, а металл во второй половине прошлого года стремительно дорожал (с июля по январь алюминий на LME прибавил в цене 17% до $2255 за 1 т). С начала года произошла небольшая коррекция, и сейчас тонна металла стоит $2123. Можно воспользоваться пиковой ситуацией и попытаться привлечь средства, чтобы, например, снизить долговую нагрузку, считает Чуйко, но в этом случае размещать акции должна сама компания – продажа бумаг акционером будет негативно воспринята рынком. «В любом случае придется давать дисконт к рыночной цене, которая и так сейчас ниже цены размещения», – добавляет собеседник. По его мнению, En+ имело был смысл подумать над размещением не акций, а, например, конвертируемых облигаций, ставки по которым могут быть очень низкими. Так, год назад «Северсталь» разместила конвертируемые облигации на $250 млн с нулевой купонной ставкой.