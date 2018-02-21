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Glencore намерен завершить продажу CEFC акций «Роснефти» в первом полугодии

Покупка китайским концерном CEFC 14,16% акций «Роснефти» у консорциума швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA может завершиться в первом полугодии 2018 г. Об этом говорится в финансовой отчетности Glencore.

«Закрытие сделки, которая является предметом одобрения регуляторов, ожидается в первом полугодии 2018 г.», – отмечается в документе.

Китайская CEFC может выкупить у Glencore и катарского инвестфонда 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал сделку «серьезным событием, которое формирует в окончательном виде акционерную структуру» компании. Ранее ожидалось, что сделка будет закрыта в январе.

После закрытия сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти». России через «Роснефтегаз» принадлежит 50% плюс 1 акция, BP – 19,75%. Под контролем QIA и Glencore останется 5,3% «Роснефти».