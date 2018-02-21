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Чайка пообещал наказывать прокуроров за недостаточную защиту бизнесменов

Генпрокурор России Юрий Чайка считает, что многие прокуроры не принимают необходимых мер для усиления надзора по защите бизнесменов от незаконного уголовного преследования. Об этом он заявил на совещании в Туле, передает «Интерфакс».

«Мы намерены установить персональную ответственность прокуроров за просчеты в организации надзорной деятельности», – пообещал Чайка. По мнению Чайки, по-прежнему в отношении бизнеса существует «презумпция виновности».

Он также предупредил о возможных проблемах при реализации плана амнистии капиталов. Генпрокурор отметил, что по-прежнему «необоснованно» возбуждаются уголовные дела в отношении предпринимателей, что может привести к снижению заинтересованности инвесторов. В свою очередь это может отразиться на реализации второго этапа амнистии капиталов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении срока амнистии капиталов до февраля 2019 г. Второй этап амнистии капитала продлится с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.