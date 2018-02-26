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«Аэрофлот» обвинил авиадиспетчеров «Шереметьево» в задержках рейсов

Задержки рейсов «Аэрофлота» в «Шереметьево» в январе и феврале были связаны с вынужденным ожиданием самолетов в очереди на посадку, вина за которое лежит на авиадиспетчерах, считает «Аэрофлот». Такую причину задержек гендиректор перевозчика Виталий Савельев назвал в письме руководителю Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

С 11 января по 12 февраля 1600 из 10 800 рейсов сели в «Шереметьево» с опозданием из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку, которое было связано с «ненадлежащим векторением» самолетов, т. е. с проблемами с прокладкой маршрутов диспетчерами, указывает Савельев. В результате пунктуальность рейсов «Аэрофлота» снизилась на 14,7%. Гендиректор перевозчика отмечает, что пребывание самолетов в зоне ожидания также увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета.

«Аэрофлот» опасается, что задержки рейсов могут спровоцировать дополнительные проверки компании со стороны прокуратуры. Компания также несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы, отмечает Савельев. Авиаперевозчик не исключает, что обратится в суд, если ситуация не изменится. «Аэрофлот» подтвердил отправку письма.

Представитель ФГУПа сообщил, что по всем описанным в письме Савельева случаям проводится анализ. В то же время во ФГУПе не согласны с критикой: самолеты «Аэрофлота» направляют в зону ожидания, когда обеспечить безопасную посадку невозможно – ВПП заняты, очищаются от снега или заливаются их швы, подчеркнул собеседник газеты. Из-за реконструкции терминального комплекса в «Шереметьево» пропускная способность частично ограничена, некоторые рулежные дорожки заблокированы, кроме того, этой зимой коррективы в расписание постоянно вносит погода, отметил он.

В конце 2017 г. «Аэрофлот» жаловался на ФГУП из-за задержек рейсов, связывая их с работой новой системы управления полетами над Москвой. Во ФГУПе в ответ указывали на инфраструктурные ограничения самого «Аэрофлота» и ограничения «Шереметьево», где реконструируется часть летной зоны и строится третья взлетно-посадочная полоса.

По данным собеседников «Коммерсанта», между «Аэрофлотом», «Шереметьево» и ФГУПом согласован сценарий действий при разных погодных условиях. В частности, при хорошей погоде аэропорт обслуживает 65 взлетно-посадочных операций в час, при плохой – 36. Однако сейчас аэропорт ограничивается 50 операциями в час, в связи с чем возникают задержки, считают собеседники издания.

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