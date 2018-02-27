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Инвесторы из США хотят выкупить залог «Роснефти» в Citgo

Американские инвесторы просят у администрации президента США одобрения на выкуп находящихся в залоге у «Роснефти» 49,9% акций Citgo, «дочки» нефтегазовой госкомпании Венесуэлы PDVSA. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из инвесторов.

В октябре инвесторы подали заявку в Управление по контролю над иностранными активами минфина США, она получила техническое одобрение. Теперь потенциальным покупателям необходимо получить согласование от администрации президента Дональда Трампа.

«Роснефть» получила акции американской Citgo в ноябре 2016 г. в качестве обеспечения по выданному PDVSA кредиту на $1,5 млрд. Российская нефтяная корпорация может получить контроль над Citgo в случае дефолта PDVSA по обязательствам. В конгрессе США выражали обеспокоенность этой перспективой.

Американские инвесторы хотят выплатить остаток по кредиту и потребовать от «Роснефти» уступить залоговые права.

Citgo в США управляет нефтеперерабатывающими заводами, терминалами и сетью автозаправочных станций. Компания производит 749 000 баррелей нефти ежедневно и обеспечивает около 5% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания не планирует получать в управление Citgo.