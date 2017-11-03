Венесуэла решила реструктурировать внешний долг

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (за телекамерой) Wil Riera / Bloomberg

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в телеэфире, что берет курс на рефинансирование и реструктуризацию внешнего долга государства. 3 ноября будет выплачен $1,1 млрд по долгам государственной нефтяной компании PDVSA. После этого правительство начнет добиваться согласия кредиторов на реструктуризацию внешнего долга Венесуэлы и всех выплат. Для этой работы и для «борьбы с финансовым преследованием Венесуэлы» президент создаст специальную комиссию. Ее возглавит вице-президент Тарек Эль-Аиссами.

Аналитики оценивают общую задолженность Венесуэлы в $100-150 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. Выяснять отношения с кредиторами будет сложно из-за санкций, которые США ввели в отношении ключевых чиновников администрации Венесуэлы, отмечает издание. В частности, под санкциями с февраля находится главный переговорщик - Эль-Аиссами. США обвиняют вице-президента Венесуэлы в причастности к наркоторговле.

Санкции также запрещают американским банкам не только участвовать в подобных финансовых сделках, но и даже в переговорах о них, напоминает Reuters. Санкции ограничивают и право держателей бондов Венесуэлы на участие в переговорах. Опрошенные WSJ юристы, специализирующиеся на государственных долгах, говорят, что у Венесуэлы много разных кредиторов и вероятно, что они начнут бороться за свои интересы, что чревато сложными судебными разбирательствами. В ситуации, когда договариваться о сокращении выплат почти невозможно, наиболее вероятным решением Мадуро будет отказ платить, пишет Reuters.

В Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В стране дефицит товаров первой необходимости. Золотовалютные резервы государства сокращаются. Продажи нефти приносят в бюджет недостаточно средств из-за низких цен.

Попытку Венесуэлы реструктурировать долг летом 2017 г. предсказывали Ли Бьюкхейт, специалист по суверенным долгам юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, и Миту Гулати. Общий размер внешнего долга, по их оценке, превышает $100 млрд. Из них около $60 млрд приходятся на облигации правительства и нефтяной госкомпании PDVSA. Известно о кредитах Китая Каракасу более чем на $60 млрд. По ним Венесуэла рассчитывается нефтью. По данным российского правительства, общая сумма задолженности Каракаса перед Москвой составляла на сентябрь 2016 г. $2,84 млрд. Долг был реструктурирован, а платежи – отсрочены. Кредит на $1,5 млрд PDVSA предоставляла «Роснефть». Бьюкхейт и Гулати прогнозировали, что скоро Венесуэла не сможет полностью обслуживать свои долги на фоне слишком высоких социальных издержек. Они высказали мнение, что кредиторы могут согласиться на реструктуризацию только при условии, что Венесуэла проведет радикальные экономические реформы и в реструктуризации будет участвовать МВФ, с которым Каракас разорвал отношения в 2007 г.

Несмотря на ссору специалисты МВФ уже начали неофициально оценивать варианты спасения Венесуэлы, писала в середине октября газета Financial Times. По их подсчетам, на это может потребоваться $30 млрд в год, а весь процесс может оказаться сложнее, чем это было со спасением Греции и Аргентины.

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