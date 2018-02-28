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Путин в послании затронет тему необоснованного преследования бизнесменов

Президент России Владимир Путин пообещал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию затронуть тему необоснованного преследования бизнеса со стороны правоохранительных органов. Об этом президент сказал, выступая на итоговой коллегии МВД России.

Путин призвал сотрудников МВД тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов. «Я завтра буду еще говорить об этом в послании», – добавил президент.

Путин подчеркнул, что преследование бизнесменов со стороны сотрудников правоохранительных органов абсолютно недопустимо. Такие правонарушения «подрывают веру людей в закон, справедливость, свободу экономической деятельности», отметил президент.

Послание Путина Федеральному собранию запланировано на четверг, 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание послания. Он только отметил, что оно охватывает широкий круг вопросов.

Как сообщили «Ведомостям» несколько федеральных чиновников, в послании Путин расскажет об основных направлениях своей будущей политики – это развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения и судебная реформа.