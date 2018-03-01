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Россельхознадзор снял запрет на ввоз из Турции гранатов и некоторых овощей

Россельхознадзор с 5 марта 2018 г. отменяет запрет на ввоз в Россию гранатов, баклажанов, перца, салатов, тыквы, кабачков, а также других овощей из Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Юлии Мелано.

«Россельхознадзор принял решение разрешить поставки гранатов, баклажанов, перца, салатов, тыквы, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции», - уточнила она.

Россия ввела ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции после того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24 и один из пилотов был убит при катапультировании. Решение о начале процесса нормализации отношений было принято по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшегося 29 июня 2016 г. Уже на следующий день, 30 июня, Путин подписал указ, снимающий запрет на продажу туров в Турцию и ограничения на чартерные перевозки между странами.

Затем из-под действия санкций постепенно выводились лук, цветная капуста и брокколи, соль, жевательная резинка и гвоздика. С 1 ноября прошлого года Россия также разрешила поставки томатов из Турции в объеме 50 000 т.