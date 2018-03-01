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«Роснефть» пообещала поддержать возвращение Exxon в российские проекты

«Роснефть» поддержит возвращение американской ExxonMobil в российские проекты, которые компании реализовывали совместно. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена», - говорится в заявлении.

«Указанные решения по выходу из некоторых проектов, подпадающих под действие вновь введенных США законодательных ограничений, приняты компанией ExxonMobil, несмотря на успешное их развитие», - отметили в компании.

Свое сообщение «Роснефть» сопроводила инфографикой о проектах, над которыми она работала вместе с ExxonMobil. Согласно изображению речь идет об 11 участках совокупной площадью 743 000 кв. км. По данным на 1 января 2018 г., суммарные извлекаемые ресурсы нефти и газового конденсата - 12,3 млн т, газа – 15,2 млрд кубометров.

1 марта стало известно, что ExxonMobil из-за санкций США в 2018 г. начнет процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью». Речь идет о проектах в сфере поисков месторождений нефти. О решении компании говорится в ежегодном отчете ExxonMobil, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.