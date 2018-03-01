ОСК подписала крупнейший за десятилетия контракт на строительство судов
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и самарская компания «Волготранс» подписали соглашение о намерениях по строительству 32 грузовых судов. Проект, рассчитанный на 7-10 лет, должен начаться уже в I квартале 2018 г. и станет крупнейшим за несколько последних десятилетий, говорится в сообщении ОСК. Заказ распределят между верфями корпорации.
«ОСК берет на себя обязательство построить серию из 22 танкеров-химовозов класса «река - море» дедвейтом 5000–7900 т и 10 сухогрузных судов класса «река - море» дедвейтом 5000–7500 т», - говорится в сообщении. Проект будет реализован по программе лизинга морских и речных гражданских судов ОСК с привлечением собственной компании «Гознак-лизинг». Возможно также использование механизма утилизационного гранта и других финансовых инструментов.
Сейчас в составе действующего флота «Волготранса» порядка 20 судов, основной фрахтователь – компания «Роснефть», сообщают отраслевые источники.