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Shell продала свой бизнес в Новой Зеландии

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы в этой стране, говорится в сообщении Shell. Компания договорилась о продаже своего бизнеса австрийской OMV за $578 млн.

Планируется, что сделка будет завершена к IV кварталу 2018 г. Сотрудники компаний Shell Taranaki Limited и Shell New Zealand перейдут работать в OMV New Zealand.

Компания отмечает, что данный шаг соответствует стратегии Shell по продаже активов на $30 млрд к концу текущего года. Это позволит упростить структуру компании, повысить финансовую устойчивость и конкурентоспособность Shell, считают в компании.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая в более чем 80 странах.

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