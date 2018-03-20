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В Госдуму внесли законопроект об использовании криптовалют и токенов

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Депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах», который запрещает использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа на территории России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Документом вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Кроме того, законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, – смарт-контракт. Майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты, говорится в документе.

Согласно инициативе криптовалюта и токен будут считаться имуществом. Законопроект допускает возможность сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Но порядок и условия совершения таких сделок возьмет на себя Центробанк по согласованию с правительством.

Кроме того, для снижения рисков владельцев таких активов все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.

Минфин решил уступить Центробанку решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке 19 марта. Изначально регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов. Минфин же считал, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Бизнес
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Суд прекратил производство по иску «Системы» к «Роснефти» на 330 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система» Владимира Евтушенкова о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд рублей в связи с отказом истца от заявленных требований, сообщает РИА Новости.

Ранее стороны договорились, что «Система» откажется от своего иска после исполнения мирового соглашения в деле по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкирия о взыскании с АФК и ее «дочки» АО «Система-Инвест» 170,6 млрд рублей. 5 марта АФК «Система» объявила об исполнении мирового соглашения.

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Компании потребовали у «Системы» и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. Позже сумма иска выросла до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце месяца стороны смогли прийти к мировому соглашению.

19 марта Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система», арестованных в рамках этого процессаПод арестом находились 100% «Медси», 90,5% агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС-банка и еще несколько активов. Снять обеспечительные меры суд попросили «Роснефть», «Башнефть», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест». 

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Недвижимость
Новости

Московская семья может накопить на квартиру в новостройке почти за 10 лет

Ведомости
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Московской семье из двух работающих человек без детей понадобится минимум 9,6 года, чтобы при минимальных расходах накопить на стандартную «двушку» площадью 58,2 кв. м в новостройке в старых границах столицы, подсчитали эксперты компании «Метриум».

В своих расчетах эксперты компании соотнесли чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки такого объекта. Для подсчета использовались официальные показатели Мосгорстата среднедушевого ежемесячного денежного дохода в Москве, а также прожиточный минимум трудоспособного жителя столицы.

По подсчетам «Метриум», в 2017 г. среднегодовой доход московской семьи составил 905 000 руб. (около 56 000 руб. в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (около 18 000 руб. в месяц на члена семьи).

При этом в конце 2017 г. средняя стоимость стандартной двухкомнатной квартиры комфорт-класса (площадь 58,2 кв. м), подходящей для проживания семьи, в пределах старой Москвы составила 8,77 млн руб. Разделив стоимость квартиры на годовой доход, эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы накопить на обычную квартиру в новостройке. При этом весь этот срок семье необходимо вести режим строгой экономии и не включать в свои траты расходы на путешествия, развлечения и даже детей.

Любопытно, что по сравнению с концом 2016 г. доступность жилья снизилась. Год назад среднегодовой доход был почти таким же (906 000 руб.), но стоимость средней квартиры – ниже (8,36 млн руб.). Тогда московская семья могла накопить на жилье деньги за 9 лет и 2 месяца.

«Прежде всего это связано с увеличением на 5% средней стоимости квартиры в новостройках, а также с ростом минимальных расходов домохозяйства на 6%», – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE.

Тем не менее по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке стала все же более доступной. Так, в IV квартале 2014 г. семье со средними доходами (840 000 руб. в год) понадобилось бы копить на квартиру в новостройке за 9 млн руб. около 10 лет и 7 месяцев. «Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц», – резюмирует Литинецкая.

Политика
Новости

Во Франции задержали Николя Саркози

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Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.

Саркози задержан полицией и в ближайшее время будет допрошен в рамках открытого в 2012 г. уголовного дела. Расследование по нему ранее было приостановлено, однако в 2017 г. вновь возобновлено.

Суд предъявил Саркози предварительные обвинения. По данным газеты Le Monde, срок задержания может составить 48 часов.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. и после ухода с поста стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании.

В частности, следователи проверяли, законно ли наследница империи L'Oreal Лилиан Бетанкур перечисляла деньги на кампанию Саркози. Это дело было закрыто за недостатком улик. 

Затем расследовались утверждения, что Саркози мог незаконно получить средства на кампанию от ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным СМИ, Саркози мог получить от лидера Ливийской джамахирии $50 млн на нужды кампании в 2007 г. Затем это подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Каддафи лично ему рассказывал, что дал французу $100 млн.

В августе 2017 г. Daily Telegraph сообщила, что прокуратура начала проверку Саркози на предмет возможного участия в коррупционных сделках с Катаром, в результате которых эта страна получила право провести чемпионат мира по футболу в 2022 г. 

Впервые Саркози был задержан в июле 2014 г., тогда ему были предъявлены обвинения в незаконном использовании положения для получения информации о проводившихся в его отношении расследованиях.

Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев

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Бизнес
Новости

Компания Харви Вайнштейна подала заявление о банкротстве

Ведомости
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Американская компания Weinstein Company, сооснователем которой является кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом, сообщает журнал Variety. Соответствующие документы поданы в профильный суд в штате Делавэр.

В Weinstein Company объяснили, что готовы продать активы компании венчурной фирме Lantern Capital. Речь идет о сделке стоимостью от $300 млн до $320 млн, отмечает издание. В аукционе смогут принять участие и другие компании.

Ранее стало известно, что группа инвесторов готова приобрести Weinstein Company за $500 млн, но сделка сорвалась. Одной из причин стало то, что генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман запустил разбирательство в отношении компании.

В документах Weinstein Company, переданных в суд, подчеркивается, что ее сотрудники, которые прежде заключали соглашения о неразглашении информации, освобождаются от всех взятых на себя обязательств. 

«Никто не должен бояться высказаться или быть вынужден сохранять молчание», – приводит издание заявление компании. Соглашения затрагивали случаи, когда сотрудники Weinstein Company подвергались домогательствам, но получали деньги в обмен на согласие не предавать случившееся огласке.

Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. материалы о его распущенном поведении. Следом более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

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Экономика
Новости

Правительство выделило регионам 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Ведомости
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Правительство распорядилось выделить регионам из своего резервного фонда 20 млрд руб. на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Дотации предоставляются в качестве компенсации расходов регионов на повышение зарплат бюджетников и в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 г. до величины прожиточного минимума, 11 163 руб. 

Наибольшие суммы получат Красноярский край (1,063 млрд руб.), Алтайский край (907 млн руб.) и Иркутская область (715,8 млн руб.).

По данным Минтруда, повышение МРОТа до прожиточного минимума обойдется почти в 40 млрд руб. Большая часть расходов придется на регионы и муниципалитеты – 31,8 млрд руб., федеральный бюджет выделит 7,5 млрд руб.

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Бизнес
Новости

«Росатом» займется утилизацией ноутбуков и мобильных телефонов

Ведомости
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Госкорпорация «Росатом» на базе своего института займется переработкой отслуживших электронных устройств, следует из материалов о проведении госзакупок.

АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» организовало конкурс на поставку и монтаж «технологической линии для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата с содержанием драгоценных металлов и других вторичных продуктов», говорится в тендерной документации. Линия будет обеспечивать непрерывную переработку 50 кг сырья в час.

Работы должны быть выполнены до конца февраля 2019 г. Начальная (максимальная) цена контракта – 26,47 млн руб.

Платы составляют «начинку» различных электронных устройств – мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров. Содержащиеся в платах вещества являются высокотоксичными. Такие отходы могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду, поэтому нуждаются в утилизации.

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Бизнес
Новости

Судоверфь «Звезда» расторгла контракты с крупным подрядчиком

Ведомости
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Судостроительная верфь «Звезда», которую «Роснефть» и Газпромбанк строят на Дальнем Востоке, разорвала все контракты с одним из своих крупнейших подрядчиков – ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) Игоря Лукашенко, сообщили РБК близкий к одному из акционеров судоверфи источник и собеседник, близкий к одному из подрядчиков.

Речь идет о контрактах более чем на 17,5 млрд руб. на строительство четырех крупных цехов, а также камеры для чистки, сушки и окраски конструкций танкеров, газовозов и других судов.

Смена подрядчика – «безусловное право руководства судоверфи и абсолютно нормальное явление для масштабной стройки, имеющей стратегическое значение для страны», заверил РБК представитель «Роснефти». «Звезда» уже объявила конкурсы почти на все работы, которые не выполнила КЭР, но сроки строительства теперь сдвигаются на 8–19 месяцев, указывает издание со ссылкой на тендерную документацию. «Звезда» строится двумя очередями: первая должна быть сдана в 2012–2019 гг., вторая – в 2018–2024 гг. Строившиеся КЭР объекты относятся к первой очереди.

Представитель «Роснефти» заявил, что строительные работы на СК «Звезда» ведутся строго в соответствии с планом, все объекты планируется сдать в определенные ранее сроки. По его словам, в 2019 г. на верфи планируется сдать минимум три судна снабжения, как и предусмотрено контрактными обязательствами.

Крупнейшую в России верфь «Звезда» строит в бухте Большой Камень около Владивостока консорциум «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза» – «Современные технологии судостроения» (СТС). Проект реализуется на территории действующего дальневосточного военного завода «Звезда», он должен стать центром гражданского судостроения и обеспечить внутренний рынок судами и техникой для работы на шельфе, которые Россия пока покупает в Южной Корее и Китае. 15 марта главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что суммарные инвестиции в проект составят 200 млрд руб. вместо ранее называвшихся 145,5 млрд руб.

На этой верфи должны разместить заказы такие нефтегазовые компании, как «Газпром» и «Новатэк». Сдвиг сроков строительства «Звезды» не критичен, поскольку верфь рассчитана на использование новых технологий, которые пока в России не применяются, сказал РБК федеральный чиновник.

По данным двух собеседников РБК, осенью 2017 г., после визита Владимира Путина на «Звезду», у КЭР из-за дополнительных затрат кончились деньги, и стройка встала. КЭР оценила свои убытки во время простоя и переделки объектов в 1 млрд руб. Верфь после разрыва контрактов потребовала от компании неиспользованные авансы более чем на 2,1 млрд руб., следует из уведомлений о расторжении контрактов.

По словам близкого к акционерам «Звезды» источника, Лукашенко искал разные варианты решения проблем, в том числе попытался продать КЭР «дочке» «Ростеха» – «Ростех капиталу». Близкий к «Ростеху» источник подтвердил изданию, что такая сделка обсуждалась, но в итоге госкорпорация отказалась.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах Fix Price провести IPO

Ведомости
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Владельцы магазинов фиксированных цен Fix Price рассматривают варианты привлечения средств на развитие сети. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников, предусматривается возможность как частного размещения – в этом случае речь будет идти о 10%, – так и IPO, на котором может быть продано до 25% акций.

Варианты обсуждаются с инвесторами. «Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет», – пояснил изданию один инвестбанкир. Другой собеседник отметил, что изначально размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, но из-за кризиса в отношениях с Великобританией его, вероятно, придется перенести в Москву.

По данным «Infoline-аналитики», общая торговая площадь сети превышает 530 000 кв. м. У нее есть 2510 магазинов в России и несколько франчайзинговых точек в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии. Выручка Fix Price в 2017 г. составила 62 млрд руб., в 2018 г. может вырасти до 70 млрд руб.

Fix Price в рамках размещения оценивается минимум в 3 EBITDA, говорит один из собеседников издания. Таким образом, речь может идти о 13 млрд руб. без учета долга в 4 млрд, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он полагает, что более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд руб.) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд руб.) при проведении IPO.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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Политика
Новости

США и Южная Корея возобновят совместные учения

Ведомости
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Совместные учения США и Южной Кореи возобновятся с 1 апреля, несмотря на планирующуюся встречу американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. Обычно сборы начинаются в марте, но в этом году их отложили из-за подготовки и проведения Олимпийских игр в Пхенчхане. КНДР традиционно осуждает проведение учений.

В полевых учениях Foal Eagle, которые продлятся месяц, будет задействовано около 23 700 военнослужащих США и 300 000 представителей Южной Кореи. Учения также предполагают двухнедельный тур компьютерного моделирования, который начнется в середине апреля. Его проведение, по словам южнокорейского чиновника, вероятно, совпадет с межкорейским саммитом, который запланирован на конец апреля.

Пентагон подчеркивает, что учения – это не реакция на какие-либо конкретные действия КНДР. При этом южнокорейские чиновники отмечают, что учения должны «улучшить готовность» страны к противостоянию «северокорейским угрозам».

У каких стран есть ядерное оружие

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о неизбежности нового транзитного соглашения «Газпрома» с Украиной

Ведомости
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«Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, пишет «Коммерсантъ». Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 г. Как отмечает газета, газопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) в обход Украины, согласно заявлениям «Газпрома», планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 г. Но его продолжение по территории Германии – газопровод Eugal полностью будет построен лишь к концу 2020 г., заявили в компании Gascade, которой принадлежит 50,5% в проекте.

Проектную мощность Nord Stream 2 в 55 млрд куб. м газа в год «Газпром» сможет использовать лишь частично – не более чем на 34 млрд куб. м. Из них 9,9 млрд куб. м российская компания сможет транспортировать из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию, 21 млрд куб. м – до границы с Чехией, а еще 2,7 млрд куб. м – по газопроводу Nel в направлении. В «Газпроме» не комментируют ситуацию.

При сохранении текущего спроса на российский газ в Европе в 2020 г. «Газпрому», вероятно, придется прокачивать через Украину 43 млрд куб. м. Это при условии, что компания успеет достроить и загрузить обе нитки «Турецкого потока» – по 15,75 млрд куб. м. Но этот газ пока может быть использован лишь для турецкого рынка, поскольку продолжение для второй ветки «Турецкого потока» – сеть газопроводов на Балканах – «Газпром» к 2019 г. построить едва ли успеет. Болгария, Сербия и Венгрия еще не выдали для этого разрешений. Нарушение долгосрочных контрактов на поставку газа может обернуться для «Газпрома» миллиардными штрафами.

Отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов (около 180 млрд куб. м газа в год) «Газпром» сможет лишь к 2024 г., считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований. Но с учетом роста спроса на российский газ в Европе на практике «Газпром» «не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита» даже после ввода всех мощностей Nord Stream 2 и «Турецкого потока», отмечает он.

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Недвижимость
Новости

NYT узнала о скорой отставке руководителя отдела информационной безопасности Facebook

Ведомости
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Руководитель отдела информационной безопасности Facebook Алекс Стамос планирует уйти в отставку на фоне скандала с незаконным использованием данных 50 млн пользователей соцсети. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников компании. В понедельник, 19 марта, акции Facebook подешевели более чем на 6%.

Уход Стамоса объясняется разногласиями в руководстве компании о роли соцсети в борьбе с распространением дезинформации. Издание подчеркивает, что он был сторонником раскрытия информации о »российских действиях» в Facebook. Это якобы вызывало беспокойство у других топ-менеджеров.

В декабре 2016 г. текущие обязанности Стамоса были переданы другим сотрудникам. Он собирался в отставку еще тогда, но руководство уговорило его доработать до августа 2018 г.

Сам Стамос написал в своем твиттере, что, «несмотря на слухи», он «все еще полностью занят работой в Facebook». Он уточнил, что его роль в компании изменилась и теперь он «больше времени уделяет изучению рисков безопасности и работе над обеспечением безопасности выборов».

Ранее стало известно, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на организации избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных, получила персональные данные пользователей Facebook. В 2014 г. Cambridge Analytica под предлогом научных изысканий запросила у Facebook доступ к персональным данным пользователей. Приложение создал научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган. В 2015 г. соцсеть узнала об утечке данных и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем данные. Тогда соцсеть не уведомила пользователей об утечке их персональных данных.

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