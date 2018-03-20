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В Госдуму внесли законопроект об использовании криптовалют и токенов

Депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах», который запрещает использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа на территории России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Документом вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Кроме того, законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, – смарт-контракт. Майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты, говорится в документе.

Согласно инициативе криптовалюта и токен будут считаться имуществом. Законопроект допускает возможность сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Но порядок и условия совершения таких сделок возьмет на себя Центробанк по согласованию с правительством.

Кроме того, для снижения рисков владельцев таких активов все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.

Минфин решил уступить Центробанку решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке 19 марта. Изначально регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов. Минфин же считал, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.

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