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АФК «Система» намерена выкупить оставшиеся активы индийской RCom

АФК «Система» предложила лучшую цену в $1,5 млрд за оставшиеся активы Reliance Communications Ltd (RCom), сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на три источника.

Активы включают в себя зарубежную и корпоративную телекоммуникационную инфраструктуру, а также центры обработки данных. «Система» готова выкупить их за $1,2 млрд в дополнение к $300 млн, которые RCom должна российской компании.

Сейчас эти активы можно оценить даже в $2 млрд, однако стоимость быстро падает в связи с ростом затрат компании, говорит собеседник издания. Ранее RCom из-за высокой долговой нагрузки начала оптимизацию.

По словам одного из источников, «Система» хочет полностью выкупить RCom, однако, возможно, ей придется делать это поэтапно. В RCom не ответили на запрос издания, представитель «Системы» отказался от комментариев.

Принадлежащий бизнесмену Анилу Амбани индийский телекомоператор является давним партнером «Системы». RCom получила от российской компании телекоммуникационный бизнес SSTL. В свою очередь, SSTL стала владельцем 10% капитала RCom в результате допэмиссии акций, а миноритарные акционеры SSTL получили право конвертировать акции компании в бумаги RCom пропорционально своей доле.