Партнер АФК «Система» в Индии не справляется с долгами

Три рейтинговых агентства снизили долговой рейтинг RCom Shailesh Andrade / REUTERS

Инвесторы и аналитики выразили обеспокоенность способностью индийского оператора Reliance Communications (RCom) обслуживать свои долговые обязательства. Три рейтинговых агентства снизили долговой рейтинг RCom после сообщений газеты India’s Economic Times о том, что оператор просрочил выплаты нескольким кредиторам. Сам оператор до сих пор не подтвердил, но и не опроверг информацию о просроченных платежах. В среду инвесторы и рейтинговые агентства заявили, что компания пренебрегает своими обязанностями и держит их в неведении о своих выплатах по кредитам.

За последние недели оператор потерял пятую часть своей рыночной стоимости. По итогам 2016 г. чистый долг RCom вырос до 443 млрд рупий ($6,9 млрд), а долговая нагрузка составила 9,7 показателя EBITDA. В примечании к финансовым результатам, опубликованным на прошлой неделе, говорится, что в феврале оператор просрочил выплаты держателям облигаций на 3,75 млрд рупий ($58 млн).

Во вторник, 30 июня, RCom сообщила, что надеется рефинансировать часть своих долгов с помощью новой группы кредиторов. Кроме того, оператор планирует сократить долги с помощью двух сделок – слияния своего мобильного бизнеса с Aircel и продажи своей башенной инфраструктуры канадской инвесткомпании Brookfield Asset Management.

Михаил Шамолин президент АФК «Система» Есть шансы, что капитализация [RCom] развернется и пойдет вверх, в том числе с помощью частот, которые получит Reliance [после сделки с Shyam].

Убедить аналитиков эти заявления не помогли. Поздно вечером во вторник крупнейшие индийские рейтинговые агентства CARE Ratings и Icra снизили долговой рейтинг оператора до дефолтного. Moody’s также понизило корпоративный рейтинг до уровня Caa1 и указало на «очень высокий кредитный риск». Рейтинговые агентства требуют от компаний раскрывать информацию о просроченной задолженности и, как правило, запрашивают эти сведения, прежде чем снижать рейтинг. Однако в случае с RCom они этой информации вовремя не получили.

Компания должна сообщить, когда она сможет предоставить информацию, в противном случае торги ее акциями могут быть приостановлены, считает Джошуа Крэбб, начальник отдела азиатских акций Old Mutual Global Investors, владелец небольшого пакета в RCom. Резервный банк Индии расправляется с проблемными активами и, когда рынок выражает озабоченность по поводу погашения кредита, центробанк обращает на это внимание, объясняет Крэбб.

Амит Тандон, основатель и управляющий директор фирмы Institutional Investor Advisory Services, также настаивает, что компании следует раскрыть информацию о наличии просрочек платежей в банке. Это важное событие, которое оказывает влияние на рынок, говорит он.

Представители RCom отказались комментировать реакцию инвесторов и рейтинговых агентств.

Перевел Кирилл Седов