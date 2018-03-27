«Газпром» опроверг увеличение расходов на строительство «Силы Сибири»
«Газпром» не подтвердил увеличение стоимости контрактов на строительство экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири» на 100 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Говорить о подорожании некорректно, поскольку в изначальных контрактах были прописаны базовые цены 2014 г., которые позже пересматривались и уточнялись для каждого конкретного участка газопровода, поясняют в «Газпроме». Впоследствии для каждого отдельного участка была определена твердая цена.
Компания заверяет, что сейчас строительство объектов газопровода идет по графику, затраты «жестко контролируются» и ни разу не превысили планового уровня. Поставки газа должны начаться в срок, 20 декабря 2019 г.
26 марта «Интерфакс» со ссылкой на материалы госзакупок сообщил, что сумма 18 крупных контрактов «Газпрома» по выполнению строительно-монтажных работ на «Силе Сибири» с 2015 г. выросла с 450 млрд до 554 млрд руб. По данным агентства, изменилась стоимость восьми из 18 контрактов. Кроме того, сроки исполнения девяти из 12 договоров по строительству линейной части газопровода сдвинулись с лета и осени 2018 г. на второе полугодие 2019 г.
21 марта «Газпром» отчитался о строительстве 1623,3 км «Силы Сибири», что составляет 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (общая протяженность первой очереди газопровода – 2158 км).