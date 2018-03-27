«Газпром» опроверг увеличение расходов на строительство «Силы Сибири»

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Путин встретился с инициативной группой граждан в Кемерове

Президент Владимир Путин во время поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время совещания Путина и региональных властей в областной администрации около здания собралось несколько тысяч человек. Митингующие выражали недоверие к озвученным данным о погибших, требовали наказать виновных и отправить в отставку губернатора Амана Тулеева.

Мэр города Илья Середюк и инициативная группа примерно из 15 человек направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться в достоверности названных цифр. Путин изменил планы и решил поговорить с инициативной группой. Президент приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась встреча.

Глава государства заверил граждан, что сомневаться в официальных данных о количестве погибших не имеет никакого смысла, и призвал не верить зачастую недостоверной сторонней информации.

«Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» – задал Путин вопрос мэру Кемерова. Середюк ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 г., когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 г. «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», – возмутился Путин.

Собравшимся гражданам, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, президент пообещал, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. «Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», – подчеркнул президент.

Также Путин посетил пострадавших в областной больнице. Глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара спрыгнул с четвертого этажа. На вопрос президента о самочувствии Заварзин ответил, что чувствует себя нормально, хорошо. По словам пострадавшего, в первые минуты многие находившиеся в торговом центре не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

Путин также встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами. Путин пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.

Путин прибыл в Кемерово во вторник. Президент сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибло 64 человека.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове