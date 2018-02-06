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«Газпром» отчитался о постройке двух третей «Силы Сибири»

На 1 февраля 2018 г. «Газпром» построил 1480 км линейной части газопровода «Сила Сибири» (из 2158 км протяженности его первой очереди), сообщил начальник управления департамента 123 «Газпрома» Кирилл Полоус на Дне инвестора «Газпрома» в Нью-Йорке.

«Строительство газопровода "Сила Сибири" экспортной мощностью 38 млрд куб. м в год началась в 2014 г., и на начало февраля мы построили около 1480 км, что составляет более 2/3 протяжённости участка от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем [необходимого для начала поставок газа в КНР]. Только в 2017 г. мы построили более 900 км, существенно опережая изначально запланированные сроки строительства», - сообщил он.

Полоус добавил, что на строительстве морской части газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам на начало февраля уже уложено около 800 км морской части газопровода. Протяженность морской части «Турецкого потока» - 910 км.

Контракт с китайской CNPC на поставку до 38 млрд куб. м в год «Газпром» подписал в мае 2014 г., а в сентябре того же года начал строительство газопровода. «Газпром» должен был ввести «Силу Сибири» в эксплуатацию не позднее мая 2021 г., но прошлым летом компании договорились о точном сроке начала поставок - 20 декабря 2019 г.