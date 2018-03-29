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Rambler приобрел онлайн-кинотеатр Okko

Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko вошел в Rambler Group Александра Мамута, сообщил «Коммерсанту» представитель холдинга.

Сделка стала безденежной: владевшая Okko компания Era Capital Екатерины Лапшиной получит миноритарную долю в Rambler Group. Лапшина подтвердила газете факт объединения с Rambler.

Онлайн-кинотеатр нужен Rambler для «создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV», объясняют в компании. Объединенная группа станет крупнейшим дистрибутором контента в онлайне и офлайне с общей программой лояльности, это откроет новые возможности рекламодателям и партнерам, рассчитывают в холдинге.

По данным источников издания, Мамут давно изучал возможности продвижения на рынке онлайн-видео и интересовался разными видеосервисами, в частности крупнейшим онлайн-кинотеатром ivi.

Представитель Rambler сообщил, что компания провела переговоры «практически со всеми участниками рынка онлайн-кинотеатров». У Rambler уже были сделки в этом сегменте: в 2017 г. компания купила «Далтон медиа» (развивает платформу Eagle Platform, через которую работает видео на сайтах «Ведомостей», канала «Дождь» и проектах Rambler).

В 2017 г. Мамут стал владельцем крупнейших киносетей «Синема парк» и «Формула кино», которые сейчас операционно объединяются в единый холдинг с другими его медиаактивами – Rambler и издательством «Азбука-Аттикус».

Okko, в отличие от большинства онлайн-кинотеатров, работает без рекламы, пользователям предлагается оформить подписку или оплатить отдельный фильм. Эта модель сохранится после сделки. По итогам 2017 г. Okko удвоил выручку до 1,38 млрд руб., заняв второе место среди онлайн-кинотеатров после ivi с выручкой 2,43 млрд руб. По собственным оценкам, Okko занимает на рынке 18%.