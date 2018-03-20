Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4529 от 20.03.2018 под заголовком: Видео в интернете носят на руках

Российские зрители все реже смотрят видео на стационарных компьютерах

Мобильные устройства догнали компьютеры по этому показателю. Но на рекламных доходах это пока не отразилось
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Персональные компьютеры перестали быть основным местом просмотра видео в интернете – их догнали мобильные устройства, сообщает селлер Gazprom Media Digital (GPMD, «дочка» Новой сервисной компании). И на мобильных устройствах, и на компьютерах зрителей в 2017 г. стало более 26 млн человек, сообщил представитель компании данные Mediascope. Аудитории просмотра видео на стационарных компьютерах и мобильных устройствах сравнялись в сентябре 2017 г., говорит представитель GPMD.

В декабре 2017 г., по данным Web Index (в городах с населением свыше 100 000 человек, среди жителей в возрасте от 12 до 64 лет), видео на стационарных компьютерах смотрело 26,3 млн человек – на 9% меньше, чем в декабре 2016 г., и на 5% меньше, чем в декабре 2015 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике