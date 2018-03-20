Российские зрители все реже смотрят видео на стационарных компьютерах
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Персональные компьютеры перестали быть основным местом просмотра видео в интернете – их догнали мобильные устройства, сообщает селлер Gazprom Media Digital (GPMD, «дочка» Новой сервисной компании). И на мобильных устройствах, и на компьютерах зрителей в 2017 г. стало более 26 млн человек, сообщил представитель компании данные Mediascope. Аудитории просмотра видео на стационарных компьютерах и мобильных устройствах сравнялись в сентябре 2017 г., говорит представитель GPMD.
В декабре 2017 г., по данным Web Index (в городах с населением свыше 100 000 человек, среди жителей в возрасте от 12 до 64 лет), видео на стационарных компьютерах смотрело 26,3 млн человек – на 9% меньше, чем в декабре 2016 г., и на 5% меньше, чем в декабре 2015 г.
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