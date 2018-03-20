Российские зрители все реже смотрят видео на стационарных компьютерах

Мобильные устройства догнали компьютеры по этому показателю. Но на рекламных доходах это пока не отразилось

Статья опубликована в № 4529 от 20.03.2018 под заголовком: Видео в интернете носят на руках

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Видео в рунете одинаково часто смотрят на мобильных устройствах и на компьютерах Евгений Разумный / Ведомости

Персональные компьютеры перестали быть основным местом просмотра видео в интернете – их догнали мобильные устройства, сообщает селлер Gazprom Media Digital (GPMD, «дочка» Новой сервисной компании). И на мобильных устройствах, и на компьютерах зрителей в 2017 г. стало более 26 млн человек, сообщил представитель компании данные Mediascope. Аудитории просмотра видео на стационарных компьютерах и мобильных устройствах сравнялись в сентябре 2017 г., говорит представитель GPMD.

В декабре 2017 г., по данным Web Index (в городах с населением свыше 100 000 человек, среди жителей в возрасте от 12 до 64 лет), видео на стационарных компьютерах смотрело 26,3 млн человек – на 9% меньше, чем в декабре 2016 г., и на 5% меньше, чем в декабре 2015 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}