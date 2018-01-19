«Яндекс» будет продавать рекламу на НТВ

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При смене сейлера канал руководствовался стремлением привлечь новых рекламодателей и закрыть невостребованный крупными рекламодателями инвентарь Евгений Стецко / Ведомости

«Яндекс» заключил с НТВ договор, в соответствии с которым видеореклама на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещен плеер НТВ (входит в «Газпром-медиа»), будет продаваться через Рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ). Об этом «Ведомостям» рассказали представители интернет-компании и телеканала.

Рекламу через РСЯ рекламодатели могут размещать через аукцион или по фиксированной цене. Рекламный ролик не обязательно снимать и монтировать, его можно сконструировать как видеодополнение – из текстового объявления в сервисе «Яндекс.Директ». За счет относительно невысокой стоимости размещения к онлайн-рекламе на НТВ получат доступ представители малого и среднего бизнеса, которые в отличие от крупных рекламодателей обычно не могут позволить себе рекламу в телеэфире, сказал «Ведомостям» коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. «Мы наблюдаем рост интереса посетителей сайта к видеоконтенту и постоянно наращиваем его количество: ежедневно на сайт НТВ выкладывается от 10 до 25 часов видео», – сказал «Ведомостям» директор интернет-департамента НТВ Андрей Класс.

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